Maltempo Campania, allagamenti, alberi e tetti divelti nel Casertano: cade vetrata in un seggio | FOTO

Un forte maltempo si sta abbattendo sulla Campania dalla notte, provocando forti piogge, responsabili di allagamenti e criticità in diverse province, soprattutto Napoli e Caserta. Proprio nel Casertano, si registrano strade e garage allagati, automobilisti bloccati con l’auto in fiumi d’acqua, pezzi di muro caduti, alberi, cartelloni pubblicitari e pezzi di tetti divelti ma fortunatamente non sono rimaste ferite persone.

Nella provincia, i dati pluviometrici (parziali) indicano: 106mm a Teano, 78mm a Pietramelara, 71mm a Pignataro Maggiore, 66mm ad Alife, 64mm a Mondragone, 55mm a Caserta e Santa Maria Capua Vetere, 41mm a Santa Maria a Vico.

Scuole chiuse domani a Caserta e Aversa

I sindaci di Aversa Alfonso Golia e di Caserta Carlo Marino hanno già disposto la chiusura delle scuole per domani, lunedì 26 settembre, per effettuare verifiche relative ad infiltrazioni e staticità strutturale.

Danni e criticità

Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine e delle Polizie locali. A Caserta, i maggiori problemi si sono registrati nella frazione San Clemente, dove in una scuola sede elettorale è caduta una vetrata; nella stessa zona è volato un tetto che ha tranciato un cavo dell’elettricità. I vigili urbani hanno chiuso stamani intorno alle 10 vari sottopassaggi cittadini, dove numerose auto sono rimaste impantanate; dopo oltre due ore i sottopassaggi sono stati riaperti in seguito all’intervento della Protezione Civile con le idrovore. Tanti gli alberi caduti; è stata inoltre chiusa la galleria della Reggia sulla Variante Anas. Infiltrazioni d’acqua si sono avute all’ospedale di Caserta mentre nel borgo medioevale collinare di Casertavecchia problemi ci sono stati per il manto stradale fortemente danneggiato.

Molte strade ridotte a fiumi a Santa Maria Capua Vetere, con sottopassi chiusi; allagate la stazione ferroviaria e la chiesa di San Pietro. Strade trasformate in ruscelli anche a Portico di Caserta e Macerata Campania, dove sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Marcianise per liberare gli automobilisti in difficoltà. Disagi anche sul litorale domizio.

