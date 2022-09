Maltempo Campania, Napoli sott’acqua: situazione critica a Marano | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo questa mattina Napoli e provincia. La temperatura, dalle 08:30 circa, è crollata di circa 8°C nel capoluogo, mentre si registrano precipitazioni sempre più diffuse con conseguenti allagamenti. Le strade, quelle della zona collinare e del lungomare, si sono trasformate in fiumi. Nel sottopasso Claudio a Fuorigrotta due auto sono rimaste bloccate, ma i conducenti sono usciti in fretta dall’abitacolo senza conseguenze per loro. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale si sono registrati in molti punti della città, come alla Riviera di Chiaia dove alcuni tratti di strada sono completamente invasi dalle acque. Forte ripercussioni anche sul trasporto pubblico.

Al momento si registrano picchi di 59 mm a Giugliano in Campania, 55 mm nel quartiere Chiaia di Napoli, 53 mm in zona Capodimonte.

Situazione critica a Marano, dove le intense precipitazioni hanno trasformato le strade in fiumi in piena (video in calce).

I vigili del fuoco di Castellammare definiscono la situazione “grave” con centinaia di richieste di soccorso da Torre Annunziata, Boscoreale e Castellammare di Stabia. Allagata via Cosenza, dove è rimasto interdetto il transito per un allagamento della strada che porta al ponte di Varano che unisce Santa Maria la Carità a Castellammare di Stabia.

Le avverse condizioni meteo che imperversano sulla Campania, dove è scattata alle 6 l’allerta meteo arancione, stanno provocando il progressivo blocco dei collegamenti marittimi per le isole di Ischia e Procida. Risultano attualmente sospese per entrambe le isole tutte le corse operate dai mezzi veloci, dai porti di Molo Beverello e Pozzuoli, mentre procedono a singhiozzo quelle delle navi traghetto da e per il porto flegreo e Napoli Porta di Massa.

Sospese tutte le partenza da Sorrento per Capri, Napoli, Procida, Ischia, Positano, Amalfi e viceversa.

Stop anche per i treni della linea ferroviaria Circumflegrea tra le stazioni di Licola e Quarto, in provincia di Napoli: lo comunica Eav, società del trasporto pubblico della Regione Campania. La momentanea interruzione della circolazione dei treni, spiega Eav, è stata causata da “avverse condizioni atmosferiche“.

