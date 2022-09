Maltempo: a Firenze domani chiusi parchi e giardini recintati

MeteoWeb

Per via dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile, il Comune di Firenze ha predisposto un’ordinanza per chiudere parchi e giardini pubblici comunali recintati dalle ore 00.00 di giovedì 15 settembre alle 8 di venerdì 16. Palazzo Vecchio, inoltre, raccomanda “di non accedere a parchi, giardini e aree verdi liberamente accessibili e di prestare comunque la massima attenzione in prossimità di aree verdi, non sostando nelle vicinanze di alberi in caso di forte vento e condizioni climatiche avverse“. I gestori delle attività economiche presenti all’interno di parchi e giardini pubblici, si spiega, devono garantire le condizioni di sicurezza delle aree verdi di loro pertinenza.

L’ordinanza inoltre sospende la fermata Cascine della linea tramviaria T1 e vieta qualunque attività all’aperto nei giardini e parchi pubblici di Firenze. Il 18 agosto scorso, a causa del maltempo, un albero era caduto su un convoglio della tramvia dentro il parco delle Cascine.