Maltempo, fulmine colpisce una casa nel Frusinate: incendio, tanti danni e feriti | FOTO

Il maltempo che si sta abbattendo sul Lazio oggi non sta provocando solo ingenti quantitativi di pioggia, responsabili di allagamenti, ma anche fulmini. Un fulmine potentissimo è finito sul contatore di una villetta situata a Castelnuovo Parano, nel sud della Ciociaria. L’evento ha scatenato un boato e poi fumo, vetri distrutti e fiamme che hanno fatto temere il peggio ad una donna e i suoi tre figli.

In loro soccorso, sono giunti immediatamente i vicini. Tutti hanno riportato lesioni al timpano e ferite da schegge su braccia e volto. Nessuno è in pericolo di vita ma per precauzione sono stati tutti trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Cassino. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le ambulanze dell’Ares 118.

Un altro fulmine aveva colpito una casa a Velletri, in provincia di Roma, nella mattinata di oggi.

