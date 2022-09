Maltempo Lazio, nubifragio a Fondi: allagamenti e strade chiuse, “uscire solo se necessario” | VIDEO

MeteoWeb

I nubifragi che anche oggi stanno colpendo il basso Lazio, soprattutto la provincia di Latina, stanno provocando disagi. È il caso di Fondi, dove finora sono caduti 60mm di pioggia. A causa del maltempo, sono state chiuse alcune strade, mentre la popolazione è stata invitata a non uscire di casa.

“A causa delle abbondanti, incessanti e straordinarie piogge che dall’intera giornata interessano il territorio, è stato necessario chiudere, in via precauzionale, le seguenti strade comunali: Via Fosselle Sant’Antonio, nel tratto in corrispondenza di via Casetta Ugo, Via Casetta Ugo, nel tratto in corrispondenza con via Fosselle Sant’Antonio, Via Torre, nel tratto in corrispondenza con via Spinete, Via San Magno”, comunica il Comune di Fondi.

“Il Centro Operativo Comunale, tempestivamente attivato alla vigilia dell’ondata di maltempo, sta monitorando le zone maggiormente soggette ad allagamenti e sta coordinando e smistando le numerose richieste di aiuto per allagamenti di abitazioni e vetture finite nei canali a causa della scarsissima visibilità nei momenti in cui le precipitazioni sono state più intense. In queste ore stanno intervenendo anche i mezzi del Consorzio di Bonifica per accelerare il regolare deflusso dell’acqua, precipitata nelle ultime ore in quantità superiore alla portata delle condotte di scolo”, continua il Comune.

“La centrale operativa della Polizia Locale e il Coc stanno diramando, tra pattuglie dislocate sul territorio comunale, Protezione Civile, Falchi di Pronto Intervento e vigili del fuoco le numerose richieste di aiuto”.

“Si invita la cittadinanza ad uscire solo in caso di estrema necessità e a prestare la massima cautela fino alla cessazione, prevista per la tarda serata di oggi, dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale”, conclude il Comune.

