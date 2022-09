Maltempo Lazio, cedimenti di strade e smottamenti: disastro sul lungomare di Sabaudia | FOTO

MeteoWeb

Non solo forti piogge ma anche furiose mareggiate stanno colpendo il basso Lazio. Dopo i danni a Terracina, anche a Sabaudia le conseguenze del maltempo sono impietose. Le forti piogge della scorsa notte hanno provocato diversi smottamenti in un tratto di lungomare a Sabaudia, spiaggia che in estate è frequentata anche da molti vip.

Il nubifragio ha provocato “diversi cedimenti della sede stradale del Lungomare Pontino, in particolare nel tratto compreso tra gli incroci con Via Sacramento e Strada della Lavorazione“, fa sapere il Comune di Sabaudia (vedi foto della gallery scorrevole in alto). In alcuni punti si sono verificati anche smottamenti della duna, rendendo necessaria la chiusura al traffico di un tratto di lungomare di circa 4 km e mezzo, disposta dal sindaco Alberto Mosca.

“I cedimenti stradali e lo smottamento in alcuni punti della duna che si sono verificati oggi sono purtroppo la conseguenza di anni d’incuria del nostro Lungomare. Per tale motivo – afferma il sindaco – ho inviato una documentata nota ai Presidenti di Regione e Provincia, al Prefetto e al Presidente dell’Ente Parco, allo scopo di sollecitare urgente incontro per esaminare la problematica in sede congiunta e individuare interventi e stanziamenti idonei a ripristinare in tempi brevi la situazione di normalità. La salvaguardia del Lungomare e della falcata dunale che lo caratterizza è tra gli obiettivi prioritari che l’Amministrazione intende perseguire. Ne va del futuro di Sabaudia e di tutto il comparto economico e turistico della Città. È giunto il momento di agire in sinergia, elaborando progetti comuni idonei a evitare che in futuro si verifichino fenomeni analoghi a quelli a cui abbiamo assistito oggi“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: