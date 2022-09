Maltempo Liguria, Regione: “piogge anche nella notte”

MeteoWeb

Dopo i forti temporali che hanno colpito la Liguria in mattinata, provocando allagamenti a Genova e uno smottamento nel Savonese, da alcune ore la perturbazione sta interessando tutto il territorio, con precipitazioni deboli e diffuse, fino a moderate nel Tigullio nel primo pomeriggio. Lo dice la Regione, facendo il punto sulla allerta meteo gialla.

“La situazione è costantemente monitorata dalla Sala Operativa Regionale, aperta per tutta la durata dell’allerta. La Protezione Civile della Regione Liguria raccomanda la massima cautela e di osservare le opportune norme di autoprotezione. I fenomeni potranno proseguire anche nella notte, in particolare proprio nella parte più orientale della regione con precipitazioni che interesseranno anche l’alta Toscana. Domani, domenica 25 settembre, è prevista instabilità su tutta la regione, con una bassa probabilità di temporali forti. I venti saranno tra moderati e forti dai quadranti meridionali mentre il mare tra mosso e molto mosso“.

