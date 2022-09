Maltempo, anticipo d’inverno sulle Alpi: neve fino ai 1.200 metri in Austria | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un fronte freddo ha portato molta neve in Austria fino a quote molto basse per il periodo. Durante la notte ha nevicato sulle Alpi; in alcuni casi, anche le valli più alte sono state ricoperte di bianco. E la neve ha continuato a cadere anche di giorno. In Austria e Svizzera alcune strade di valico sono innevate e parzialmente chiuse.

Sabato notte il limite delle nevicate nelle Alpi è sceso sotto i 1.500 metri. Sono caduti fiocchi bagnati fino a 1.200 metri, come a Mittelberg, in Austria (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

In Austria e Svizzera, è necessaria l’attrezzatura invernale per diversi passi di alta montagna. In Svizzera, a causa della neve, i passi Susten, Grimsel e Furka, tra gli altri, sono chiusi per motivi di sicurezza. Sabato mattina c’erano circa 25 centimetri di neve sul Passo del Chiusa, nella Svizzera centrale.