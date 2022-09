NASA, il nuovo lancio di Artemis 1 non avverrà in tempi brevi: data da definire

MeteoWeb

Sabato 3 settembre, la NASA è stata costretta a cancellare il secondo tentativo di lancio di Artemis 1, la missione di prova senza equipaggio che aprirà la strada al ritorno dell’uomo sulla Luna. Dopo il primo tentativo annullato per problemi tecnici il 29 agosto, il secondo tentativo è stato cancellato a causa di una perdita di carburante che il team della missione non è riuscito a risolvere.

“Non lanceremo la missione fino a quando non sapremo che è ok, perché la priorità è la sicurezza”, ha sottolineato l’amministratore delegato della NASA, Bill Nelson, in una conferenza stampa con i vertici dell’agenzia spaziale, ricordando che lo Shuttle tornò nelle mani degli ingegneri 20 volte prima di essere lanciato. Nel corso della conferenza stampa, è stato chiarito che il lancio della missione Artemis 1 non sarà ritentato nei prossimi giorni (in precedenza, erano state indicate come possibili date di lancio 5 e 6 settembre). Il periodo di lancio che si conclude martedì 6 “non è più sul tavolo“, ha dichiarato Jim Free, uno degli amministratori della NASA.

Il terzo tentativo di lancio sarà ritardato almeno fino a fine settembre perché la grossa perdita di idrogeno scoperta oggi è troppo complessa per essere risolta in pochi giorni e richiederà che il razzo ritorni al sito di assemblaggio. I vertici della NASA hanno aggiunto che non è ancora stata decisa la nuova data per il lancio. I prossimi periodi disponibili potrebbero essere a fine settembre o metà ottobre.