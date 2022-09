La Sardegna nelle FOTO dallo spazio di Samantha Cristoforetti

MeteoWeb

Dall’alto dei 400km di altitudine della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti continua a regalarci bellissime immagini della nostra Italia. Dopo aver “salutato” Torino, questa volta è il turno della Sardegna.

“Ciao Sardegna! Mare e montagne, foreste, pianure, coste e spiagge… per la grande varietà dei suoi bellissimi paesaggi ed ecosistemi c’è chi considera la Sardegna un ‘micro-continente’”, ha scritto su Twitter AstroSamantha. “Cagliari, capoluogo della Sardegna e città più grande dell’isola, è incantevole sia di giorno che di notte. Gli antichi bacini salini della zona di Molentargius sono oggi un’oasi naturale per i fenicotteri!”, ha scritto ancora l’astronauta italiana dell’ESA, pubblicando la foto della città. Cristoforetti ha pubblicato anche foto della Maddalena e dell’isola di San Pietro, di Olbia e della Costa Smeralda (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Samantha Cristoforetti domani diventerà comandante della ISS. Prendendo il posto dell’attuale comandante Oleg Artemyev, l’astronauta italiana diventerà la prima donna europea ad avere questo ruolo.