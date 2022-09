Il terremoto in Messico ricarica parzialmente la faglia che si è rotta nel devastante sisma del 1985

MeteoWeb

Il 19 settembre 2022, un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito la costa pacifica del Messico tra Manzanillo e Zihuantanejo a una profondità di 15 chilometri. Fortunatamente, non si tratta di una zona densamente popolata. Il terremoto è stato comunque ampiamente sentito, da Puerto Vallarta e Guadalajara a nord-ovest, Città del Messico a nord-est e Acapulco a sud-ovest, con forti scosse entro 100 chilometri dalla scossa principale. È quanto ricordano in un articolo pubblicato su Temblor il Dott. Ross S. Stein e il Dott. Shinji Toda (Tohoku University).

In questo articolo, Stein e Toda evidenziano come il terremoto del 19 settembre sia una replica (aftershock) avvenuta a distanza di anni, quindi un esempio indiscutibile del fatto che le scosse di assestamento non esistono, ma ridistribuiscono gli sforzi all’interno della litosfera.

Non una sorpresa

“Sebbene questo terremoto non fosse previsto, non è stata una sorpresa. Sebbene i terremoti non possano essere previsti, la loro probabilità a lungo termine può essere valutata bilanciando l’accumulo di deformazione registrato dal GPS rispetto al secolo scorso di terremoti, che rilasciano tale deformazione. Da quel punto di vista, si vede che il tempo previsto tra i terremoti di magnitudo 7.6 (chiamato anche tempo medio di ritorno o intervallo di ricorrenza) è compreso tra circa 30 e 100 anni”, scrivono i due esperti.

“La superficie del megathrust lungo la quale si è verificato questo terremoto sta scivolando, o spostandosi, di circa 50 millimetri all’anno. Un terremoto di magnitudo 7.6 sposta la faglia di circa 3 metri. Anche un tempo di ritorno di circa 60 anni è coerente con quella semplice valutazione. L’ultima grande scossa in questa posizione è stata una di magnitudo 7.5 nel 1973 che potrebbe essere scivolata nella stessa zona di faglia, o forse in una adiacente a una profondità maggiore. Pertanto, sono trascorsi almeno 50 anni tra l’ultima scossa e questa: tempo sufficiente affinché la faglia accumulasse uno stress significativo”, spiegano.

Una scossa più grande è improbabile che sia imminente

La scossa del 19 settembre “probabilmente non fa presagire un evento più grande, perché la maggior parte degli shock più grandi non sono seguiti da terremoti ancora più grandi. Tuttavia, il terremoto del 19 settembre è già stato seguito da una scossa di magnitudo 6.8 il 22 settembre”, evidenziano gli esperti, sottolineando come siano possibili sequenze di terremoti. “La scossa di Tehauntepec di magnitudo 8.2, del 7 settembre 2017, è stata seguita 12 giorni dopo dalla scossa di magnitudo 7.1 di Puebla 600 chilometri a nord-ovest, e quattro giorni dopo questo, una scossa di magnitudo 6.8 ha colpito 250 chilometri a sud-est della scossa principale di Tehauntepec”, si legge ancora.

Il terremoto del 2022 ha ricaricato il sito della scossa di Michoacán di magnitudo 8.0 del 1985?

“Per rispondere a questa domanda chiave, abbiamo calcolato lo stress trasferito dalla scossa di magnitudo 7.6 alla superficie del megathrust circostante. Lo stress è sceso profondamente in un “nucleo” centrale dove la faglia è scivolata. Prevediamo che entro circa 5 anni, le repliche cesseranno in questo nucleo e probabilmente rimarranno ferme per un secolo. Ma la corona circostante è stata ora avvicinata alla rottura, ed è qui che ci aspettiamo una vigorosa attività di repliche durante i prossimi decenni. Queste deduzioni si basano sul nostro studio di terremoti megathrust molto più grandi, maggiori o uguali a magnitudo 9.0, in tutto il mondo. Non è certo se queste deduzioni dai più grandi terremoti megathrust si applichino a eventi di magnitudo 7.6”, scrivono Stein e Toda.

“Intorno al nucleo c’è una “corona” di maggiore stress, che in questo caso si sovrappone alla zona del megathrust che si è rotto nel 1985. Solo un quarto circa della zona del 1985 (nel quadrante sudoccidentale) è stato portato significativamente più vicino alla rottura. Pertanto, sebbene la zona del 1985 possa rompersi nuovamente, potrebbe non esserci abbastanza stress, o potrebbe non coprire un’area sufficientemente sollecitata, per innescare un altro grande terremoto. È interessante notare, tuttavia, che questo quadrante è già stato il sito della replica di magnitudo 6.8 avvenuta mercoledì 21 settembre, il che supporta questi calcoli. Indubbiamente, l’area tra l’epicentro del 19 settembre e Zhuatenejo sarà una regione che il Servicio Sismológico Nacional del Messico monitorerà da vicino”, spiegano i due esperti.

Le previsioni di repliche per il prossimo mese

“Le repliche diventano meno frequenti, ma non più piccole, con il tempo e probabilmente dureranno per decenni”, scrivono Stein e Toda, che hanno utilizzato il modello di rischio in tempo reale di Temblor per prevedere la sismicità su un’ampia fascia del Messico per i 30 giorni a partire dal 20 settembre 2022. “Gli effetti più forti sono associati ai terremoti più recenti, il cui impatto svanirà nel prossimo decennio. Cinque anni dopo il terremoto di Tehauntepec di magnitudo 8.2 del 2017, l’evento sta ancora influenzando la sismicità circostante”, evidenziano.

I due esperti prevedono “da otto a venti shock maggiori o uguali a magnitudo 5.0 e da uno a due shock maggiori o uguali a magnitudo 6.0, durante questo periodo. Sebbene si prevede che la maggiore concentrazione di questi eventi sarà vicino al luogo dei terremoti del 2022, la sequenza di Tehuantepec del 2017 sta ancora causando un tasso elevato di sismicità a sud-est di Oaxaca, mentre le sue repliche si stanno ancora verificando”.

In sintesi, Stein e Toda sostengono che “questa sequenza potrebbe non essere finita. Resta possibile un terremoto costiero più grande, o uno di dimensioni simili più vicino a Città del Messico“.