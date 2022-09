USA: “cittadini americani lascino la Russia immediatamente”

MeteoWeb

I cittadini americani sono invitati a “lasciare la Russia immediatamente“, usando “le limitate opzioni” di trasporto commerciale ancora disponibili. Lo hanno appena chiesto gli Stati Uniti d’America tramite l’ambasciata USA a Mosca. La notizia viene riportata in questi minuti da tutte le agenzie di stampa internazionali.

Nel comunicato rilasciato dalla sede diplomatica si invitano i cittadini statunitensi a non recarsi in Russia, mentre i residenti oppure turisti provenienti degli Usa “devono lasciare immediatamente il Paese” finche’ rimangono “delle opportunità per effettuare i viaggi commerciali“. La missione diplomatica ha anche chiesto di evitare qualsiasi protesta politica o sociale e di non fotografare il personale di sicurezza in questi eventi.