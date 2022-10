Covid, Schillaci sulla commissione d’inchiesta: “qualcosa da capire c’è”

MeteoWeb

Il Governo Meloni ha annunciato una commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia Covid in Italia. Su questo tema, il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha espresso il suo parere favorevole: “beh, qualcosa da capire c’è. Soprattutto sulla fase di approvvigionamento durante la pandemia: mascherine e altro”.

Come Ministro della Salute, Schillaci afferma che quello che intende fare, come riferisce il Corriere della Sera, è “occuparsi dei problemi concreti della Sanità”. Il Ministro anticipa anche i primi provvedimenti ai quali intende dedicarsi, come quelli destinati “a combattere le lunghe liste di attesa, a occuparsi dei malati oncologici e di tutto ciò che in questo momento contribuisce a rendere il sistema ingiusto”. “In tutti gli indicatori internazionali attualmente appare chiaro che l’aspettativa di vita di chi ha un reddito più alto è più lunga di chi ce l’ha più basso. Cioè chi ha meno mezzi muore prima di chi può permettersi cure private. E questo è inaccettabile”, afferma Schillaci.

Al momento della nomina a Ministro, Orazio Schillaci si è dimesso da rettore dell’Università di Tor Vergata. In una lettera di saluto al suo staff, ha scritto che l’incarico di Ministro “rappresenta un alto onore e può consentirmi di mettere a frutto nell’interesse di tutti i cittadini italiani l’esperienza maturata come medico, come docente e come responsabile di un ateneo importante come il nostro”. “Naturalmente – ha aggiunto – la nuova responsabilità al servizio della Repubblica non mi permette di proseguire nell’impegno di rettore, ma vi assicuro che continuerò a seguire con l’attenzione e la passione di sempre la vita dell’ateneo per dare il mio sincero contributo ogni volta che mi verrà richiesto”.