Le nuove linee guida della Florida sui vaccini anti Covid

Il Dipartimento della salute della Florida ha pubblicato ieri le nuove linee guida sulla vaccinazione anti Covid: in un documento ufficiale, l’autorità pubblica del terzo Stato USA più popoloso ha diffuso le indicazioni del capo generale della sanità federale, dott. Joseph Ladapo, molto stimato a livello internazionale.

Le nuove linee guida annunciate da Ladapo richiamano un’analisi condotta attraverso una serie di casi autocontrollati, una tecnica originariamente sviluppata per valutare la sicurezza dei vaccini. Questa analisi ha rilevato “un aumento dell’84% dell’incidenza relativa alla morte per cause cardiache negli uomini tra 18 e 39 anni entro 28 giorni dalla vaccinazione con tecnologia amRNA. Oggi, con un alto livello di immunità globale al Covid-19, il beneficio della vaccinazione è probabilmente controbilanciato da questo rischio eccezionalmente alto di morte per cause cardiache“.

“Lo studio della sicurezza e dell’efficacia di qualsiasi farmaco, compresi i vaccini, è una componente importante della salute pubblica“, ha affermato Ladapo che tuttavia tranquillizza la popolazione sui rischi: “i giovani che devono prestare particolare attenzione quando decidono di vaccinarsi sono quelli con condizioni cardiache preesistenti, come miocarditi e pericarditi“.

Nelle linee guida si continua a raccomandare la vaccinazione contro il Covid-19, seppur in modo completamente libero (in Florida il governatore di destra Ron DeSantis ha deciso di non imporre mai il Green Pass e di lasciare libera la vaccinazione), ma ha voluto aprire un canale diretto con i cittadini parlando chiaramente degli effetti collaterali dei vaccini per “consentire ad ognuno di decidere in coscienza cosa fare. La Florida non è rimasta in silenzio e non rimarrà in silenzio sulla verità“, ha concluso Ladapo.