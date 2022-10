Maltempo Friuli Venezia Giulia: ponti chiusi e linea ferroviaria interrotta

MeteoWeb

Il maltempo sta interessando da ore il Friuli Venezia Giulia. “A causa del maltempo e delle già note condizioni del ponte sul Cornappo tra Savorgnano del Torre e Nimis, la viabilità è interrotta fino a nuovo avviso. Si ricorda che già in precedenza era stato istituito il senso unico alternato. Le attività ricettive della zona sono aperte e sono raggiungibili per altre vie. Sul posto la Protezione Civile”. E’ quanto pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Povoletto, in provincia di Udine.

E sempre nell’udinese disagi anche nel comune di Nimis. “Si comunica che a causa del mal tempo: la linea elettrica che porta alle frazioni di Monteprato e Vallemontana ha subito dei danni. Il flusso di corrente verrà ripristinato entro le ore 19. Il ponte della Motta e il Guado sono stati temporaneamente chiusi“, si legge in una nota del Comune.

Protezione civile al lavoro in Friuli Venezia Giulia

Diversi disagi sono stati registrati oggi in Friuli Venezia Giulia a causa di un’ondata di Maltempo, che ha provocato in particolare caduta di alberi e allagamenti in alcune aree della regione. Finora sono oltre 30 i volontari delle squadre di Protezione Civile comunali impegnati nel monitoraggio del territorio e in interventi di ripristino perlopiù in provincia di Udine e nel goriziano.

A Tarcento (Udine), nella frazione di Sedilis, i volontari sono intervenuti per il monitoraggio di una frana. A Cormons (Gorizia) sono state avviate le operazioni di rimozione di un albero caduto lungo la viabilità. Nel pomeriggio è stata disposta inoltre la chiusura della viabilità secondaria che collega Nimis con Savorgnano del Torre, in Friuli, a seguito di un allagamento della sede stradale e per un ponte pericolante.

L’acqua ha invaso la carreggiata a causa delle precipitazioni intense e per un deflusso di acqua proveniente dai versanti. Nel comune di Nimis è stato registrato anche un blackout della corrente elettrica, rientrato poi – informa la Protezione civile – verso le 19.

