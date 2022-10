Maltempo, nubifragi al Nord/Ovest e temporali nel Tirreno: la situazione meteo

MeteoWeb

E’ una domenica di forte maltempo al Nord/Ovest dell’Italia, come ampiamente previsto dalle previsioni meteo delle scorse ore. Intensi nubifragi stanno colpendo la zona di confine settentrionale tra Piemonte e Lombardia: stamani sono già caduti 100mm di pioggia a Besnate, 70mm a Gallarate, 68mm a Cantello, 67mm a Valmorea, 63mm a Como e Cameri, 51mm ad Arosio, 40mm a Novara, 37mm a Vercelli. Proprio nella zona del novarese più colpito dal maltempo si è verificato il crollo parziale del cavalcavia VVX Aprile.

Il clima è particolarmente fresco e umido, con temperature tipicamente autunnali: in pieno giorno abbiamo infatti appena +14°C a Como, Varese, Biella e Lecco, +15°C a Torino, Novara e Legnano, +16°C a Milano e Bergamo.

Splende ancora il sole, invece, al Nord/Est, su gran parte del Centro e in tutto il Sud: oltre al Nord/Ovest, l’unica Regione parzialmente coinvolta dal maltempo è la Sardegna, ma senza fenomeni estremi (debole pioggia a Cagliari con +19°C, più soleggiato nel Nord dell’isola). Altri forti temporali stanno montando nel basso Tirreno e nel pomeriggio-sera rimarranno stazionari, avvicinandosi minacciosamente verso Lazio e Campania dove si abbatteranno con veemenza nella giornata di domani, Lunedì 10 Ottobre.

Intanto il resto d'Italia si gode una domenica ancora mite e soleggiata con +25°C a Palermo, Reggio Calabria e Gallipoli, +24°C a Venezia, Catania e Lecce, +23°C a Latina, Cosenza e Catanzaro, +22°C a Verona, Trieste, Udine, Pordenone, Taranto, Brindisi e Crotone, +21°C a Roma, Bari e Ancona, +20°C a Napoli, Pescara e Campobasso. Ma il bel tempo ha le ore contate anche in queste aree, che da domani torneranno ad assaporare le condizioni atmosferiche più tipiche della stagione autunnale.