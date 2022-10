Maltempo Sicilia: straripato anche il torrente Cansalamone a Sciacca | FOTO

MeteoWeb

L’intenso nubifragio che ha colpito Sciacca (Agrigento) stamattina ha provocato anche lo straripamento del torrente Cansalamone, il corso d’acqua più grande della città. Il torrente San Marco è esondato in mattinata.

Con i tombini saltati, si registrano allagamenti in negozi, residenze e uffici ai piani bassi e danni alle autovetture (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Sono diventati al momento inutilizzabili due ponticelli che collegano il centro abitato con le contrade Carbone e Raganella. Quest’ultimo era stato messo in sicurezza nei mesi scorsi attraverso la collocazione di blocchi di cemento che, tuttavia, la furia del maltempo odierno ha divelto.

Il nubifragio ha creato problemi anche nel complesso operatorio dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, dove le attività programmate sono state sospese per un allagamento. L’acqua piovana è riuscita ad infiltrarsi dal tetto.

Intanto la pioggia sta dando una tregua. La Protezione Civile confida su questo fatto perché l’emergenza possa rientrare e la situazione idrogeologica del territorio possa essere considerata sotto controllo.

