Missione DART: spunta una seconda coda di polvere dall’asteroide Dimorphos

Due code di polvere dal sistema di asteroidi Didymos-Dimorphos sono visibili in nuove immagini del telescopio spaziale Hubble della NASA, che documentano le conseguenze persistenti dell’impatto della missione DART della NASA.

La sonda DART si è schiantata contro Dimorphos, una piccola luna di Didymos, il 26 settembre nel primo test di difesa planetaria per cambiare l’orbita di Dimorphos. I dati attuali mostrano che DART ha ridotto l’orbita originale di Dimorphos attorno a Didymos di circa 32 minuti (originariamente veniva completata in 11 ore e 55 minuti).

Le ripetute osservazioni di Hubble nelle ultime settimane hanno consentito agli scienziati di presentare un quadro più completo di come la nuvola di detriti del sistema si è evoluta nel tempo. Le osservazioni mostrano che il materiale espulso, o “ejecta”, si è espanso e ha perso luminosità con il passare del tempo dopo l’impatto, in gran parte come previsto. La coda gemella è uno sviluppo inaspettato, sebbene un comportamento simile sia comunemente osservato nelle comete e negli asteroidi attivi. Le osservazioni di Hubble forniscono l’immagine della migliore qualità della doppia coda fino ad oggi.

Dopo l’impatto, Hubble ha realizzato 18 osservazioni del sistema. Le immagini indicano che la seconda coda si è formata tra il 2 e l’8 ottobre.

La relazione tra la coda simile a una cometa e altre caratteristiche dell’ejecta viste in vari momenti nelle immagini di Hubble e di altri telescopi non è ancora chiara ed è qualcosa su cui il team investigativo sta attualmente lavorando per capire. La coda settentrionale è di recente sviluppo. Nei prossimi mesi, gli scienziati daranno un’occhiata più da vicino ai dati di Hubble per determinare come si è sviluppata la seconda coda. Ci sono una serie di possibili scenari che il team indagherà.

Il telescopio spaziale Hubble è un progetto di cooperazione internazionale tra la NASA e l’ESA. Il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, gestisce il telescopio. Lo Space Telescope Science Institute (STScI) di Baltimora, nel Maryland, conduce le operazioni scientifiche di Hubble e Webb. STScI è gestito per la NASA dall’Association of Universities for Research in Astronomy, a Washington, DC..