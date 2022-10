La NASA “salva” la missione Psyche, studierà un asteroide molto prezioso

MeteoWeb

La missione Psyche della NASA è salva. La navicella avrebbe dovuto essere lanciata verso l’asteroide omonimo, una bizzarra roccia spaziale metallica nella fascia principale degli asteroidi, tra agosto e ottobre di quest’anno. I problemi con il software di volo di Psyche, però, hanno reso impossibile rispettare la finestra, portando la NASA ad annunciare a giugno di aver posticipato il decollo e avviato una revisione di “continuazione/terminazione” della missione.

Come suggerisce il termine, la cancellazione era un possibile risultato della revisione, che è stata interessata da un’indagine indipendente commissionata dalla NASA e dal Jet Propulsion Laboratory (JPL), che gestisce la missione Psyche.

Il panel non ha completamente concluso il lavoro – il team di revisione indipendente sta ancora finalizzando il suo rapporto – ma il verdetto è arrivato, ed è positivo per Psyche: la NASA continuerà a sviluppare la missione e ora punta a un lancio nell’ottobre del 2023.

“Sono estremamente orgoglioso del team di Psyche,” ha dichiarato il direttore del JPL Laurie Leshin. “Durante questa revisione, hanno dimostrato progressi significativi già compiuti verso la futura data di lancio. Ho fiducia nel piano che andrà avanti e sono entusiasta dei risultati unici e importanti che questa missione porterà“.

Psyche verrà lanciato su un razzo SpaceX Falcon Heavy dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, come precedentemente pianificato. Il ritardo di un anno avrà però conseguenze sulla missione.

Lancio di Psyche posticipato, le conseguenze

Un liftoff nel 2022 avrebbe portato Psyche al suo obiettivo all’inizio del 2026. Un lancio nel 2023 richiede una traiettoria diversa, rimandando l’arrivo ad agosto 2029, hanno affermato i funzionari della NASA.

La missione smallsat Janus della NASA, progettata per studiare due sistemi separati di asteroidi binari, ora potrebbe non viaggiare nello Spazio con Psyche, come avrebbe fatto nel lancio del 2022. “La NASA continua a valutare le opzioni” per Janus, hanno affermato i funzionari.

Il ritardo potrebbe anche avere implicazioni di bilancio. La missione ha un costo totale (lancio compreso) di 985 milioni di dollari, di cui 717 milioni di dollari spesi alla fine di giugno. Potrebbe essere necessario stringere i cordoni della borsa per gli anni extra richiesti dal nuovo piano.

L’asteroide Psyche

Scienziati planetari di tutto il mondo stanno senza dubbio festeggiando la buona notizia della conferma della missione, perché significa che continueranno a osservare da vicino uno degli oggetti più intriganti del Sistema Solare.

Psyche è un asteroide largo 225 km che sembra essere composto principalmente di ferro e nichel, un mix simile a quello del nucleo terrestre. Molti ricercatori quindi ritengono che possa essere il “cuore esposto” di un antico protopianeta, i cui strati rocciosi sono stati strappati via da potenti impatti.

Oltre a ferro e nichel, il sasso spaziale potrebbe contenere anche oro, rendendolo un obiettivo “prezioso”: il suo nucleo porrebbe valere 10.000 quadrilioni di dollari (ovvero 10.000 milioni di miliardi).