Pouyanne (TotalEnergies) avverte sul price cap al petrolio russo: “rafforzerà Putin”

MeteoWeb

Il capo della major francese per l’energia TotalEnergies ha dichiarato oggi che un possibile tetto massimo sul prezzo (price cap) del petrolio russo durante la guerra in Ucraina andrebbe a beneficio del Presidente russo Vladimir Putin. Il Presidente e amministratore delegato del gruppo, Patrick Pouyanne, ha espresso la sua opinione durante l’incontro del settore dell’Energy Intelligence Forum nel centro di Londra.

“Onestamente, non sono sicuro che un tetto massimo al prezzo del petrolio russo sia una buona idea”, ha detto Pouyanne ai delegati quando è stato interrogato sulle recenti mosse del G7 verso una tale politica. “Penso che sia una cattiva idea perché è un modo per restituire la leadership a Vladimir Putin e non lo farei mai. Quello di cui sono sicuro è che se lo facciamo, Putin dirà ‘non vendiamo il mio petrolio’ e il prezzo non sarà di 95 dollari, sarà di 150 dollari”.

La scorsa settimana l’Unione Europea ha proposto un nuovo round di sanzioni contro Mosca. Nell’ambito del nuovo ciclo di sanzioni, l’UE sta definendo una base giuridica per un price cap al petrolio russo, in linea con un accordo del G7.

L’amministratore delegato della Shell, Ben van Beurden, aveva già dichiarato ieri allo stesso evento londinese che non era chiaro quanto sarebbe stato efficace un limite di prezzo per il greggio russo.

L’OPEC taglia la produzione di petrolio

Le osservazioni di Pouyanne sono arrivate lo stesso giorno in cui l’OPEC e i suoi alleati guidati dalla Russia hanno concordato un importante taglio della produzione, rimuovendo due milioni di barili al giorno da novembre per aumentare i prezzi del petrolio. “C’è un motivo per cui la Russia è pronta a partecipare a un taglio dell’OPEC, perché non sono sicuri se troveranno qualcuno che compri questo petrolio“, ha osservato Pouyanne.

Russia: “non forniremo petrolio ai Paesi che introducono il price cap”

La Russia ha avvertito oggi che un potenziale price cap al petrolio russo avrebbe un “effetto dannoso” sui mercati globali. “Un tale strumento interrompe tutti i meccanismi di mercato e può avere un effetto molto dannoso sull’industria petrolifera globale“, ha detto il vice primo ministro Alexander Novak alla televisione di stato russa. Novak ha affermato che le compagnie russe “non forniranno petrolio a quei Paesi” che introducono tale limite.