Allerta Meteo innalzata ad arancione in Calabria per stasera e domani

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Calabria ha innalzato il livello di allerta meteo da giallo ad arancione per le prossime ore in cui la Regione verrà investita dal ciclone che sta colpendo il Sud Italia nel weekend. Nel dettaglio, l’allarme è arancione per il pomeriggio-sera di oggi sulle province di Crotone, Catanzaro e nel cosentino jonico, mentre domani l’allarme è arancione nella provincia di Reggio Calabria.

In Calabria ci aspettiamo piogge torrenziali sulla fascia jonica e venti impetuosi con violente mareggiate sempre nel versante orientale della Regione. Sarà invece meno colpita la fascia tirrenica, nei giorni scorsi messa in ginocchio dal maltempo determinato dal ciclone “Denise”.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: