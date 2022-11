Ciclone Denise, allerta meteo nel Lazio: domani forte maltempo e temporali

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Lazio ha diramato un’allerta meteo per forte maltempo e temporali in previsione dell’arrivo del ciclone Denise. E’ stato previsto un codice arancione per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali nel Lazio meridionale e centrale, codice giallo per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali nel Lazio settentrionale.

Si prevedono temporali di forte intensità a partire dalla mezzanotte e per tutta la mattinata di domani, martedì 22 novembre. Nel pomeriggio l’intensità della pioggia dovrebbe diminuire.