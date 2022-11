Allerta Meteo, allarme innalzato a rosso in Sardegna: rischio alluvione ad Oristano

MeteoWeb

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso una nuova allerta meteo innalzando a “rosso” il livello di allertamento per tutta la zona dell’oristanese. L’avviso è valido dal pomeriggio odierno fino a tutta la giornata di domani, per rischio idrogeologico per temporali. Ad Oristano ha già iniziato a piovere con +18°C (3mm al momento), ed effettivamente sarà l’area più colpita dal maltempo nelle prossime ore, in modo particolare nella serata odierna.

L’allarme rosso è riferito al rischio idrogeologico delle aree di Montevecchio, Pischinappiu e Tirso dalle ore 21:00 di questa sera alle ore 06:00 di domattina.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: