Allerta Meteo, scuole chiuse anche nel Lazio: allarme maltempo per il ciclone Denise

L’arrivo del Ciclone Denise sull’Italia ha determinato un’allerta meteo arancione per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali nel Lazio meridionale e centrale. Alla luce delle previsioni meteo che indicano forte maltempo, alcuni sindaci stanno adottando la decisione di chiudere le scuole.

Domani a Latina chiuse tutte le scuole: cittadini invitati a ridurre gli spostamenti

Tra i comuni che hanno deciso di chiudere le scuole c’è anche Latina, dove i cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti in considerazione dell’allerta meteo. Il Commissario straordinario del Comune di Latina, Prefetto Carmine Valente, ha emesso l’ordinanza di chiusura di tutti gli istituti scolastici, compresi gli asili nido, i centri diurni minori e centri diurni disabili sull’intero territorio comunale, e la sospensione di tutte le attività didattiche per la giornata di martedì 22 novembre 2022 al fine di limitare il più possibile la circolazione sulle strade a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Tutti i cittadini sono invitati a ridurre al minimo gli spostamenti e di muoversi solo in caso di effettiva necessità in considerazione delle condizioni meteo.

Attivato il COC ad Anzio: scuole chiuse

Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, a causa dell’allerta meteo sul Lazio, ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio, la direzione ed il coordinamento di tutti i servizi di soccorso finalizzati a fronteggiare lo stato di emergenza per il rischio idrogeologico. Il tavolo permanente del COC è attivo presso il Comando della Polizia Locale, in Via del Faro 1, per le prossime 24 ore, con la raccomandazione alla popolazione di fare attenzione nell’impegnare i piani interrati e seminterrati nelle zone di forte allagamento, di limitare la circolazione nelle strade, di non sostare sotto alberi di alto fusto e di tenersi a distanza dalle banchine adiacenti al mare.

Inoltre, a breve, fa sapere il primo cittadino, a tutela della sicurezza della popolazione scolastica, sarà pubblicata l’Ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Anzio.