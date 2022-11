Artemis 1, Luca Parmitano: “la Luna è un po’ più vicina”

MeteoWeb

Con il lancio della missione Artemis 1 la Luna “è un po’ più vicina” e poter partecipare a una missione sulla Luna “è un sogno“: lo ha detto all’ANSA l’astronauta Luca Parmitano, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). “Andare sulla Luna è molto vicino al sogno, è stato semplicemente un sogno per la maggior parte della mia vita. Lo è stato quando nel 2009 sono stato selezionato fra gli astronauti europei. Ma questa notte, quando razzo puntava alla Luna, ho pensato che mai la Luna mi era sembrata più vicina“.

Per un astronauta, la missione Artemis 1 “rappresenta un ritorno, l’inizio di un percorso che ripoterà l’umanità sulla Luna, un’umanità cambiata nel pensiero rispetto a quella di oltre 50 anni fa, con un gruppo di astronauti che rappresenta una grande diversità e inclusività“. Lo ha aggiunto Parmitano in riferimento alla dichiarazione della Nasa di voler portare sulla Luna la prima donna e la prima persone di colore.

Ma non solo. Per un astronauta europeo c’è anche qualcosa in più: “è l’opportunità unica di partecipare a qualcosa di internazionale e di grande, mai fatto prima“, conclude Parmitano.

Artemis 1, Profumo: “orgogliosi di aver condiviso competenze”

“Artemis è in viaggio per la Luna: siamo orgogliosi di aver condiviso competenze e tecnologie di #Leonardo e delle sue JV per questa collaborazione internazionale. Insieme alle agenzie spaziali, grandi e piccole aziende scriviamo il prossimo capitolo dell’esplorazione spaziale“. Lo scrive in un tweet il ceo di Leonardo, Alessandro Profumo, commentando l’avvio della missione spaziale Artemis 1.