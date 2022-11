Il Ciclone Denise colpisce la Sardegna: allagamenti nell’oristanese | VIDEO

MeteoWeb

Come ampiamente annunciato il Ciclone “Denise”, com’è stato denominato dall’Istituto Meteorologico dell’Università di Berlino, ha colpito la Sardegna, portando i primi allagamenti a Bosa, nell’oristanese.

L’acqua sta già entrando nelle abitazioni e nei negozi a Bosa, dove fino ad ora i dati pluviometrici indicano accumuli fino a 33mm.

316486457_6233521943343587_5083045262354238189_n.mp4

Nella notte il Ciclone Denise si sposterà sul Centro Italia: domani sarà un Martedì di maltempo estremo in tutto il Paese.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: