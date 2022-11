Ciclone Denise, forti piogge e vento in Campania: mareggiata nel Golfo di Napoli e in Costiera Amalfitana | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le violente raffiche di vento portate dal Ciclone Denise hanno provocato il blocco dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli, isolando di fatto Ischia e Procida. Tanti in queste ultime ore gli interventi dei vigili del fuoco di Napoli: tutte le squadre della provincia sono fuori e ci sono 24 interventi in coda. Per l’emergenza è stata istituita al 115 una squadra di 8 persone in sala operativa in comunicazione continua con i cittadini che richiedono soccorso.

Diverse le segnalazioni di alberi caduti in strada a causa del vento, in via Vallesana a Marano (Napoli), in via Mazzini a Pagani (Salerno), a Nocera Superiore (Salerno), in contrada San Benedetto a Caserta e a Santa Maria a Vico (Caserta).

Dopo le prime navi partite stanotte l’intensificarsi del vento, che ha raggiunto punte di 70/80 km/h rendendo il mare molto mosso fino a forza 7/8 e con onde alte sino a 4 metri, ha provocato lo stop di tutte le corse effettuate dai mezzi veloci e dalle navi, sia da Napoli che da Pozzuoli.

Intense raffiche di vento e una forte mareggiata hanno svegliato Capri. Fermi i collegamenti marittimi con Napoli e Sorrento. Scuole, parchi e cimitero chiuso sull’isola.

Il maltempo imperversare su tutta la provincia di Salerno, in particolare sul Cilento. A Mercato San Severino i volontari sono al lavoro per monitorare il livello dei torrenti. Il forte vento ha provocato danni in tutta la provincia, sradicando alberi. A Salerno, in via Irno, uno di questi ha colpito un palazzo, danneggiando la ringhiera di un appartamento. Sia in Costiera Amalfitana che nel capoluogo si registrano forti mareggiate. Ad Agropoli, altra città colpita dall’alluvione di sabato, la Capitaneria di Porto ha disposto la chiusura del molo di sopraflutto. Allagamenti e disagi si registrano anche in diversi comuni dell’Agro Nocerino Sarnese.

