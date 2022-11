Ciclone Denise: arriva la neve sull’Appennino emiliano | FOTO

MeteoWeb

Arriva la neve nell’Appennino emiliano a causa del Ciclone Denise. I mezzi spartineve e spargisale sono usciti alle prime ore di oggi, in particolare nelle zone di Frassinoro e dell’alto Frignano, dove sono caduti in media oltre 25 centimetri di neve.

Tutte le strade provinciali, comprese quelle di montagna, sono attualmente percorribili con catene o gomme da neve, anche se i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza, perché “in presenza di temperature particolarmente rigide l’effetto del sale si attenua fino a diventare nullo”. In caso di neve e ghiaccio c’è l’obbligo di catene e/o gomme da neve. Per tenere pulita la rete di oltre 1.000 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 188 mezzi di cui 132 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 65 sono in montagna e 67 in pianura. I costi per ogni abbondante nevicata possono arrivare fino a 300.000 euro.

Primi fiocchi di neve sull’Appennino in Toscana

Prima neve della stagione sull’Appennino toscano. Il Presidente della Regione Eugenio Giani sottolinea, via Telegram, che “continua a nevicare su tutto il comprensorio dell’Appennino. In Val di Luce sono già caduti circa 15 centimetri di neve, 7 cm all’Abetone, 11 cm alla Foce a Giovo (Coreglia Antelminelli)”. Giani ricorda anche che è stato emesso un codice giallo dalla sala regionale della Protezione civile per rischio neve dalle 15 di oggi fino alla mezzanotte, con possibili nevicate a quote di montagna fino a 800 metri sull’Appennino fiorentino e aretino. Previsti cumulati di neve generalmente fino a 10 cm, localmente superiori.

