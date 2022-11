Maltempo, Italia in ginocchio per il ciclone Denise. Allerta Meteo fino a domani: i fenomeni più estremi si spostano al Sud

MeteoWeb

Il Ciclone Denise si trova in questo momento sulla costa della Romagna: è profondo 985hPa e sta provocando maltempo estremo in tutt’Italia, con piogge torrenziali, venti impetuosi e conseguenti mareggiate. Proprio il mare in tempesta sta provocando i danni più seri sulle coste di Lazio, Campania, Friuli Venezia Giulia; Veneto e Romagna. Numerose le criticità.

Al Nord/Est la pioggia cade incessante e sempre più abbondante: in Veneto spiccano i 73mm caduti a Jesolo, i 72mm di San Biagio di Callalta, i 70mm di Cavallino-Treporti e ancora 68mm a Cavarzere, 64mm a Mestre, 63mm ad Eraclea e soprattutto, il record assoluto, 90mm a Sant’Apollinare (Rovigo). Pioggia incessante anche a Padova (47mm), Vicenza (41mm), Treviso (39mm) e Verona (37mm). La temperatura è piombata a +8°C in pieno giorno in tutta la pianura veneta, e sulle Alpi nevica sin dalle quote collinari in una tipica giornata novembrina.

Piogge torrenziali stanno colpendo anche l’Emilia Romagna: sono caduti 53mm di pioggia a Ferrara, 48mm a Bologna, 46mm a Modena, 43mm a Reggio Emilia, anche qui con freddo pungente, addirittura con +7°C attuali in pieno giorno da Bologna a Parma. La neve cade sull’Appennino oltre i mille metri di altitudine. Anche qui, però, i danni più gravi sono quelli provocati dalle mareggiate lungo la costa, dove il mare sta devastando i litorali.

Situazione analoga al Centro/Sud, sul versante tirrenico: la costa di Lazio e Campania è spazzata da ormai più di 10 ore da un mare in tempesta che dal litorale romano a quello partenopeo sta lasciando soltanto una scia di distruzione. Nelle zone interne tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania abbiamo anche gli accumuli pluviometrici più rilevanti in assoluto: 159mm a Monteforte Irpino, 154mm a Villetta Barrea, 153mm a Corbara, 148mm a Laceno, 142mm a Castiglione del Genovesi, 138mm a Bagnoli Irpino, 129mm a Nocera, 125mm a Frassineto, 113mm a Cava de’Tirreni, 109mm a Isola del Liri, 104mm a Colleferro. Nell’entroterra abruzzese preoccupa la piena del fiume Sangro.

Allerta Meteo: l’evoluzione per le prossime ore

Attenzione al maltempo, nelle prossime ore si intensificherà ulteriormente. Gli effetti meteo avversi provocati dal ciclone Denise, infatti, non si sono esauriti, anzi. Nel pomeriggio il vento si intensificherà ulteriormente lungo il Tirreno, girando a maestrale su Toscana, Lazio e Sardegna e rinforzandosi da ponente su Campania, Calabria e Sicilia. Ancora forte bora sul Nord/Est, da Trieste alla foce del Po, con mareggiate in ulteriore rinforzo.

La situazione non migliorerà in serata, anzi al Sud avremo un brusco peggioramento per il rinforzo del ponente su Campania, Sicilia e Calabria. Il basso Tirreno andrà in tempesta con furiose mareggiate su Campania meridionale e Calabria tirrenica. Forte vento anche su Alpi, Nord/Est e tutta l’Italia adriatica

Non solo vento e mareggiate. Continueranno ad esserci abbondanti precipitazioni anche nel pomeriggio-sera, particolarmente intense al Nord/Est, in Romagna, ma soprattutto al Centro/Sud, su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia occidentale. Attenzione ai violenti nubifragi di stasera nel cosentino. La neve cadrà sui rilievi appenninici a quote via via sempre più basse a causa del calo delle temperature.

Anche domani, Mercoledì 23 Novembre, insisterà ancora il maltempo soprattutto al Sud, nel basso Tirreno tra Campania, Calabria (molto forte nella fascia tirrenica) e Sicilia, ma non mancheranno piogge residue lungo l’Adriatico, soprattutto su Romagna e Marche.

Per questo motivo, anche domani le scuole rimarranno chiuse in molte località.

Le raffiche di vento più forti di oggi in Italia (fino al momento)

152km/h a Capracotta

a Capracotta 142km/h a Vitorchiano

a Vitorchiano 130km/h a Punta Sebera e sul Monte Partenio

a Punta Sebera e sul Monte Partenio 127km/h a Campocatino

a Campocatino 126km/h a Monteforte Irpino

a Monteforte Irpino 124km/h a Campitello Matese e Roccadaspide

a Campitello Matese e Roccadaspide 113km/h a Iglesias

a Iglesias 107km/h a Napoli

a Napoli 102km/h a Ponza

a Ponza 101km/h ad Eraclea

ad Eraclea 98km/h a Rocca Priora e Civitavecchia

a Rocca Priora e Civitavecchia 97km/h a Gallipoli, Acireale e Scafati

a Gallipoli, Acireale e Scafati 95km/h a Trieste e Postiglione

a Trieste e Postiglione 92km/h ad Ischia

ad Ischia 91km/h a Capo Carbonara

a Capo Carbonara 87km/h a Palermo e Terracina

a Palermo e Terracina 85km/h a Salerno e Pantelleria

a Salerno e Pantelleria 82km/h a Torre Faro (Messina), Chioggia e Mestre

a Torre Faro (Messina), Chioggia e Mestre 81km/h a Crotone e Formia

a Crotone e Formia 80km/h a Lampedusa e Roccaraso

