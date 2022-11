Ciclone Denise, furiose mareggiate in Romagna: l’acqua invade spiagge e strade | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Ciclone Denise sta scaricando piogge torrenziali in diverse zone d’Italia, sferzata anche da venti da uragano. Oltre ai danni provocati sul territorio, questi forti venti stanno provocando anche furiose mareggiate lungo le coste esposte. È il caso della Romagna, dove a causa della mareggiata delle ultime ore, l’acqua invade spiagge e strade.

Diverse località sulla costa adriatica si sono risvegliate stamane con una situazione difficile. Per esempio, il mare ha raggiunto le strade a Lido Adriano, dove diverse vie sono state chiuse al traffico. Il sindaco di Ravenna De Pascale parla di “diversi episodi di ingressione marina“, citando Casalborsetti, Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano e Lido di Savio. Il Comune di Ravenna, informa il primo cittadino, “ha attivato il Coc (Comitato operativo comunale) e sta intervenendo secondo necessità, chiudendo le strade e posizionando sacchi di sabbia ove necessario, con il supporto della Polizia locale, della ditta Sistema, dei volontari di Protezione Civile”.

Ieri la Protezione civile regionale aveva emanato un’allerta per tutta la giornata di oggi. In particolare, ricorda ancora De Pascale, “l’allerta prevede sulla costa venti di burrasca da nord-est con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore”. Dunque “si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento, della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; non accedere a moli, dighe foranee e spiagge”.

