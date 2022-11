Maltempo, il ciclone Denise flagella l’Italia: vento e pioggia da uragano, convocata unità di crisi

MeteoWeb

Il Ciclone Denise sta letteralmente flagellando l’Italia con fenomeni di maltempo estremo da Nord a Sud: la tempesta al momento è profonda 987hPa e si trova sulla Toscana, ma sta determinando venti impetuosi in tutt’Italia per il gradiente barico particolarmente significativo. La pioggia cade torrenziale su gran parte del Paese, al punto che la protezione civile ha convocato l’Unità di Crisi. Operatori del soccorso e volontari sono attivi in presidio per ridurre gli effetti dell’ondata di maltempo.

Emblematica l’ultima mappa barica con i valori di pressione sull’Italia: passiamo dai 987hPa di Firenze ai 1000hPa di Aosta ai 1004hPa di Messina. Dati che chiariscono la causa del forte vento:

Stamani il vento ha già raggiunto velocità di raffica degne di un uragano tropicale. Di seguito i dati più rilevanti:

152km/h a Capracotta

a Capracotta 130km/h a Punta Sebera e sul Monte Partenio

a Punta Sebera e sul Monte Partenio 127km/h a Campocatino

a Campocatino 126km/h a Monteforte Irpino

a Monteforte Irpino 124km/h a Campitello Matese e Roccadaspide

a Campitello Matese e Roccadaspide 113km/h a Iglesias

a Iglesias 107km/h a Napoli

a Napoli 102km/h a Ponza

a Ponza 98km/h a Rocca Priora e Civitavecchia

a Rocca Priora e Civitavecchia 97km/h a Scafati

a Scafati 95km/h a Postiglione

a Postiglione 92km/h ad Ischia

ad Ischia 91km/h a Capo Carbonara

a Capo Carbonara 87km/h a Palermo e Terracina

a Palermo e Terracina 85km/h a Salerno

a Salerno 82km/h a Torre Faro (Messina)

a Torre Faro (Messina) 80km/h a Lampedusa e Roccaraso

Sono anche in atto piogge torrenziali: diluvia tra Lazio e Campania, con 137mm di pioggia ad Avellino, 120mm a Castiglione del Genovesi, 102mm a Nocera Inferiore, 101mm a Isola del Liri, 98mm a Campocatino, 95mm a Cava de’Tirreni, 93mm a Colleferro, 67mm a Frosinone. Forti piogge anche nella Toscana meridionale con 97mm a Roccastrada e 92mm a Scansano, nel grossetano. Segnalati i primi allagamenti soprattutto in Campania.

Nubifragi anche al Nord/Est con 60mm di pioggia caduti a Jesolo, 50mm ad Eraclea, 30mm a Venezia. La Laguna è salva da un evento di acqua alta eccezionale, che ha raggiunto i +204cm appena fuori la Laguna, grazie al Mose in funzione da ieri sera. Gravi criticità, invece, a Grado e Muggia, invase dall’acqua dell’Adriatico. I dati ISPRA evidenziano +182cm a Chioggia, +167cm a Caorle, +160cm a Grado. Senza il Mose, anche Venezia sarebbe completamente sott’acqua, battendo il record di +194cm del 4 novembre 1966.

