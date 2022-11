Maltempo, alluvione in Cilento: scuole chiuse, al via conta dei danni

MeteoWeb

E’ iniziata la conta dei danni in Cilento, dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta a Sud di Salerno e, in particolare, nei comuni di Agropoli e Castellabate (nella frazione costiera di Santa Maria).

Il comando vigili del fuoco di Salerno ha richiamato personale in servizio per fornire un rapido supporto alla popolazione colpita, inviando i reparti speciali speleo-alpino-fluviali, soccorritori acquatici e sistemi di pompaggio per ripulire scantinati e cantine.

Ad Agropoli, il sindaco ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici e gli impianti sportivi fino al 23 novembre compreso, spiegando: “Le procedure ancora in atto per dare risposte ai danni del maltempo e le previsioni meteo per il prossimo martedì, che prospettano piogge abbondanti, rendono necessaria tale decisione, per la sicurezza di tutti“. Scuole chiuse anche a Castellabate fino a martedì.

