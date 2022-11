Maltempo, forti piogge sull’Italia. Tornado a Scauri | LIVE

MeteoWeb

Sta risalendo l’Italia il forte maltempo che stamani si è abbattuto sulla Campania provocando un’alluvione nel Cilento. Le forti piogge stanno colpendo il Lazio, dove sono caduti 54mm a Civitavecchia, 50mm a Labico, 49mm a Lariano, 42mm a Palestrina, 36mm a Genazzano, 33mm a Ferentino, 30mm a Valentano e San Lorenzo Nuovo, 23mm a Fondi, 22mm a Priverno, 19mm a Rocca Priora, 17mm ad Anzio, Marino e Lanuvio, 15mm a Frosinone e Viterbo.

Piove in modo incessante anche su Toscana, Umbria e Marche, e i fenomeni risaliranno nelle ore pomeridiane fino alla Romagna. Al Sud continua a piovere in Campania e, in modo più lieve, nella Puglia centro-settentrionale e in alcune aree della Sicilia interna. Nel primo pomeriggio un tornado ha colpito la costa della provincia di Latina a Scauri (Minturno), non lontano dal confine con la Campania.

Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: