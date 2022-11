Maltempo, forti temporali nella notte in Calabria e Puglia | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo che nella giornata di Sabato ha colpito in modo particolarmente intenso il Centro Italia, e soprattutto la Campania e il Lazio, nella notte si è spostato al Nord in Emilia Romagna e al Sud su Puglia e Calabria.

In modo particolare forti temporali stanno colpendo la Calabria settentrionale, tra Cosenza e Catanzaro, ma anche quella tirrenica centro-meridionale, tra Scilla e Tropea.

Altri forti temporali stanno colpendo la Puglia centro/meridionale, tra Ostuni e Manduria, in un contesto in cui abbiamo ancora +21°C in piena notte sia a Lecce che a Reggio Calabria, a testimonianza di quanto sia calda questa notte in cui il flusso pre-frontale sta alimentando questi primi fenomeni di instabilità nelle Regioni meridionali, che nel corso della giornata di Domenica 20 Novembre verranno raggiunte dal fronte freddo che determinerà un pomeriggio-sera di forte maltempo e temperature in picchiata. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: