Maltempo, goccia fredda sull’Italia: Allerta Meteo per altre 24 ore

MeteoWeb

La goccia fredda che ieri ha raggiunto il Sud Italia dai Balcani, sta risalendo il Paese in queste ore determinando maltempo e temperature in calo sulle Regioni Adriatiche. Piove con appena +11°C in pieno giorno a Pescara, sulla costa abruzzese, e il maltempo sta risalendo verso le Marche e l’Emilia Romagna, mentre splende il sole in Lombardia, al Nord/Est e nelle Regioni tirreniche (Toscana, Lazio e anche Umbria).

Il calo delle temperature ha determinato le prime nevicate a quote medie sull’Appennino centrale.

Stamani il tempo è migliorato anche in Sicilia, Calabria e Puglia bersagliate dai fenomeni meteorologici avversi delle scorse ore. Nel Golfo di Taranto non sono mancate trombe marine come quella immortalata da Vincenzo Torzullo tra le saette a Marina di Policoro:

Fortunatamente sulla terraferma non abbiamo avuto eventi estremi come quelli che erano attesi: i temporali sono stati più lievi del previsto, al netto di fenomeni forti ma molto localizzati nel Salento. Anche oggi la Puglia è stata la Regione più colpita dal maltempo nella notte, con abbondanti precipitazioni ancora nel Salento (spiccano i 39mm di pioggia caduti a Collepasso, 34mm a Tuglie, 31mm a Supersano), ma anche nelle aree centrali della Regione (15mm a Martina Franca, Molfetta e Bisceglie) e nella zona più settentrionale (24mm a Manfredonia, 21mm a Monte Sant’Angelo e Vico del Gargano, 20mm a Trinitapoli).

Nelle prossime ore il maltempo insisterà in modo diffuso sull’Italia: la situazione più preoccupante sarà quella legata al Tirreno centrale, dove si formeranno temporali molto violenti che lambiranno la Sardegna coinvolgendo anche la terraferma nella zona di Ostia, muovendosi poi nella prossima notte verso il Lazio, la Campania e la Sicilia come evidenzia il modello Moloch del CNR-ISAC.

I fenomeni potranno risultare anche violenti, ma sono molto difficili da prevedere. C’è il rischio che ci siano eventi estremi con bombe d’acqua, e anche che tutto si riduca ad eventi moderati come quelli delle ultime ore. La previsione degli effetti del maltempo in situazioni di retrogressioni da est è sempre molto complicata per i modelli, quindi diventa fondamentale monitorare le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale: