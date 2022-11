Maltempo, nevica sulle cime della Toscana

MeteoWeb

Una perturbazione ha raggiunto l’Italia, portando maltempo al Sud e nevicate sulle zone appenniniche.

“Nevica in modo diffuso sulle cime della Toscana al momento senza criticità. Sono 8 i centimetri registrati al Melo (Pistoia), sono 6 i centimetri al passo della Cisa, e 2 centimetri in vetta all’Amiata. Neve anche sul Pratomagno. Raccomandata sempre prudenza“: lo ha affermato il presidente della Toscana Eugenio Giani.

