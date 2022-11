Maltempo, notte di paura al Sud: record in Sila, 304mm di pioggia a Cropalati | LIVE

MeteoWeb

E’ una notte di paura al Sud colpito dal maltempo provocato da un ciclone sul mar Jonio che sta provocando piogge torrenziali soprattutto in Calabria: la situazione è sempre più critica nel cosentino, colpito da piogge torrenziali soprattutto sulla Sila Greca, nel versante jonico della provincia di Cosenza. Il record assoluto è a Cropalati, comune di mille abitanti sulle colline del Golfo di Taranto nei pressi di Rossano: soltanto oggi sono caduti 304mm di pioggia e il Sindaco, Luigi Lettieri, ha ordinato la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani. “Appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno – ha spiegato il Sindaco – faremo una precisa valutazione ed una verifica completa sullo stato dei luoghi. Intanto invito la popolazione ad uscire di casa solo se strettamente necessario“.

Eccezionali anche le piogge di Longobucco (179mm), Corigliano Calabro (161mm) e Acri (128mm). Ma che in Calabria fosse una giornata estrema si era capito già all’alba, con un grosso tornado a Crotone.

Poi nel corso della giornata ha piovuto su gran parte della Regione, in modo particolarmente abbondante nella provincia di Cosenza. In serata le piogge si sono estese anche al basso Tirreno, tra reggino e vibonese, con 38mm di pioggia a Joppolo, 28mm a Rosarno, 16mm a Gioia Tauro, 11mm a Palmi. Sempre nel basso Tirreno sta piovendo in modo intenso anche nel messinese tirrenico, dove sono caduti 33mm di pioggia a Barcellona Pozzo di Gotto, 26mm a San Pier Niceto, 25mm a Pace del Mela e Torregrotta, 18mm a Capo d’Orlando e Terme Vigliatore.

Sempre in serata, il maltempo si è intensificato anche in Basilicata e Puglia, con piogge più intense nel Salento. Spiccano i 54mm di pioggia caduti a Taurisano, 40mm a Lucugnano, 39mm a Specchia, 36mm a Terlizzi, 34mm a Sannicandro di Bari, 33mm a Supersano, 30mm a Lequile, 28mm a Gallipoli e Aradeo. E il maltempo continuerà anche nella notte.

