Maltempo Sardegna: nevicata nel Nuorese, imbiancate le vette del Bruncuspina | FOTO

Nevicata nel Nuorese: nel massiccio del Gennargentu, le vette del Bruncuspina oggi appaiono imbiancate. I fiocchi bianchi hanno fatto la loro comparsa sopra i 1400 metri nella notte quando le temperature sono scese intorno allo zero. Stamattina si segnalano temperature rigide in montagna dove la colonnina di mercurio segna +1°C.

