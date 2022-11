Maltempo, altro tornado in Campania: colpita Marina di Casal Velino | VIDEO

MeteoWeb

Quella odierna sarà una giornata di forte maltempo in Campania, con intensi nubifragi e possibili accumuli di oltre 150mm, e quindi rischio di pesanti alluvioni, soprattutto nel pomeriggio-sera. Intanto durante la mattina sono già due i tornado che si sono formati nella regione, entrambi in provincia di Salerno.

Oltre al quello che ha colpito Paestum, si registra un altro tornado a Marina di Casal Velino. Al momento non risultano danni di rilievo o feriti.

Sul fronte piogge, gli accumuli pluviometrici parziali più alti della regione indicano già: 86mm a Portici, 69mm a Napoli Camaldoli, 68mm a Marano, 61mm a Sapri, 55mm a Bosco di Capodimonte, 45mm a Boscotrecase, Mondragone, 44mm a Bosco.

Gravi disagi legati al maltempo si sono registrati a nord di Napoli. A Giugliano, numerose strade si sono allagate. Situazione critica tra viale San Francesco d’Assisi, via Verdi fino allo svincolo dell’asse mediano. Disagi anche a Marano e lungo la fascia costiera.

