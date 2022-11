Meteo, è un Ognissanti mai visto: caldo estivo al Sud, ma il maltempo minaccia il Nord/Ovest

MeteoWeb

E’ un 1° Novembre particolarmente anomalo per le condizioni meteo sull’Italia: al Centro/Sud splende il sole e fa caldo quasi come in piena estate. Le temperature hanno già raggiunto valori elevatissimi nelle prime ore del mattino, soprattutto in Puglia dove il sole sorge prima rispetto alle altre Regioni per la posizione geografica. La colonnina di mercurio, infatti, ha già raggiunto +26°C a Francavilla Fontana, Spinazzola, San Giovanni Rotondo, Vico del Gargano e Castelluccio Valmaggiore, +25°C a Reggio Calabria, Ragusa, Mascalucia, Cerignola, Colletorto, Acquaviva delle Fonti, Terlizzi, Bitonto e Lampedusa, +24°C a Bari, Catania, Messina, Cosenza, Trapani, Crotone, Matera, Barletta, Lucera, Martina Franca, Fasano, Locorotondo e Campobasso, +23°C a Palermo, Cagliari, Pescara, Caltanissetta e Barcellona Pozzo di Gotto.

Nelle prossime ore farà ancora più caldo con valori di +27/+28°C nel primo pomeriggio, al punto che tanta gente è già riversa sulle spiagge delle Regioni meridionali a godersi questo splendido sole novembrino. All’estremità nord/occidentale dell’Italia, invece, la situazione è molto diversa come possiamo osservare dalle immagini satellitari e delle fulminazioni a corredo dell’articolo:

Il cielo è coperto in tutto il Nord/Ovest e un pericolosissimo fronte temporalesco di tipo “V-Shaped” sta risalendo il Mediterraneo verso la Liguria, dopo aver colpito duramente la Francia provocando violenti nubifragi e pesanti alluvioni in Provenza. Le prime piogge stanno colpendo la Liguria di Ponente nella zona di Ventimiglia, ma nel corso della giornata questi fenomeni si intensificheranno con forti temporali fino a Genova e Savona dove al momento il cielo è coperto con +20°C. Fa decisamente più freddo in Piemonte, dove Torino è ferma a +13°C come Vercelli; Asti, Alessandria e Casale Monferrato sono addirittura a +12°C, Biella e Novara sono a +14°C. Un po’ più mite il clima in Lombardia, sempre con cieli sereni e temperature che oscillano tra i +13°C di Varese e Como ai +17°C di Milano e Brescia passando per i +15°C di Pavia e Bergamo e i +16°C di Lodi e Cremona.

Il maltempo nelle prossime ore si estenderà a buona parte del Nord con nuvolosità anche al Nord/Est e in Toscana, ma le precipitazioni degne di nota saranno limitate alla sola Liguria mentre al Centro/Sud questa perturbazione non arriverà affatto e continuerà a splendere il sole e a fare così caldo anche nei prossimi due giorni, Mercoledì 2 e Giovedì 3 Novembre, prima del più deciso cambiamento che avremo nel Paese a partire da Venerdì per una forte irruzione artica che provocherà maltempo estremo e farà crollare le temperature in vista del weekend. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteorologici. Intanto per il monitoraggio della situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: