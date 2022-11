Ministeriale ESA, Ghidini: “soddisfatti dai finanziamenti per le missioni”

MeteoWeb

Tommaso Ghidini, dirigente dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) a capo della Divisione strutture, ha commentato i risultati della recente Conferenza Ministeriale dell’ESA. “Siamo molto soddisfatti della conferenza interministeriale perché il finanziamento è aumentato: leggermente più basso di quanto avevamo chiesto ma per noi è un grande successo perché conferma tutte le missioni. Ma soprattutto conferma la fiducia che i 22 governi europei che noi rappresentiamo ripongono in noi e confermano che c’è comunione di intenti”, ha detto Ghidini a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico degli Istituti di Formazione dell’Aeronautica Militare a Firenze.

“Stiamo tornando verso la Luna – spiega Ghidini – non più solo per esserci ma per rimanerci. Sono confermate le missioni fondamentali di osservazione della Terra, stiamo vivendo il cambiamento climatico, c’è un solo modo per comprenderlo e intervenire per correggerlo ed osservarlo dallo spazio, c’è grande impegno su questo. Poi i razzi, l’accesso allo spazio, cosa fondamentale per avere l’indipendenza di accesso a questa risorsa strategica e tattica che in Italia viene sviluppata significativamente, ci sono tante aziende leader nel settore. E poi il fatto che l’Italia creda così tanto nello spazio a me da italiano rende davvero orgoglioso”.