Lanciata la missione Artemis, “primo passo verso il ritorno sulla Luna”

MeteoWeb

E’ decollato al Kennedy Space Center in Florida il gigantesco vettore Space Launch System (SLS) della missione Artemis I, che porterà la capsula Orion, senza equipaggio a bordo, intorno alla Luna. Sarà il primo passo per il ritorno dell’esplorazione umana sul nostro satellite.

Con la missione appena lanciata “stiamo lavorando, e questo è il primo passaggio di una lunga serie, per riportare l’umanità sulla Luna. Non so se io andrò sulla Luna ma sto lavorando e ognuno sta dando il proprio contributo e questo è già per me un grandissimo privilegio,” ha dichiarato l’astronauta italiano dell’ESA, Luca Parmitano ad Andreana d’Aquino per Adnkronos

“Osservare il razzo che si solleva è davvero una forte emozione, il lancio di oggi rappresenta il primo passo verso il ritorno alla Luna,” ha dichiarato all’AGI Umberto Guidoni, astronauta, astrofisico, scrittore e divulgatore italiano “Il razzo SLS ha gli stessi motori dello shuttle, quindi per me la maestosità del decollo ha anche un sapore di deja-vu. Mi ricorda la mia personale esperienza a bordo della navicella diretta alla Stazione Spaziale Internazionale“. “Questa importante missione mi riporta alla memoria un commento che i dirigenti della NASA trasmettevano durante il programma Apollo: ‘Possiamo riuscire in queste imprese perché camminiamo sulle spalle dei giganti’. Credo sia vero. In fondo per affrontare l’incognito dello spazio c’è bisogno sì di innovazione, ma anche di esperienza. Tutti i programmi spaziali precedenti, tutti gli errori, e ogni conoscenza acquisita finora ci permette ora di affrontare questo viaggio“.