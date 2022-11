Lo spettacolo della prima neve su Alpi e Appennini dopo il ciclone Denise: le immagini dallo Spazio

MeteoWeb

Dopo il violento maltempo che ha colpito l’Italia da Nord a Sud nella giornata di ieri, torna a splendere il sole al Centro-Nord. Questo fa sì che i satelliti siano in grado di catturare le nevicate che ieri hanno interessato Alpi e Appennino grazie al Ciclone Denise.

Le mappe dei satelliti della NASA (vedi gallery scorrevole in alto) mostrano le Alpi orientali imbiancate dalle recenti nevicate. Meno interessate dalla perturbazione di ieri sono le Alpi occidentali, che si presentano molto marroni fino a quote medio-alte rispetto agli altri settori. È possibile notare, inoltre, le prime nevicate sull’Appennino centro-settentrionale, in particolare sull’Appennino emiliano e nelle zone tra Lazio, Umbria e Abruzzo.

Dalle immagini dei satelliti, inoltre, si può notare ancora la presenza del Ciclone Denise sull’Adriatico, mentre si allontana verso i Balcani.