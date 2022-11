Tanta neve in Veneto: paesaggi incantati | FOTO

MeteoWeb

La violenta ondata di maltempo provocata dal Ciclone Denise in Veneto ieri, oltre alle piogge torrenziali e al forte vento, ha portato anche tanta neve sulle montagne. Si è trattato della prima grande nevicata della stagione per le Dolomiti venete. Oggi splende il sole e i paesaggi imbiancati sono ancora più incantevoli (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Bellissime le immagini che arrivano dal Rifugio e Centro Fondo Campomulo, gioiello incastonato nelle montagne dell’Altopiano dei Sette Comuni, a 1500 – 2000 metri s.l.m.. È uno dei più grandi centri fondo d’Italia e d’Europa.

Meravigliose anche le immagini dal Rifugio Campolongo (1551 metri s.l.m. sull’Altopiano di Asiago), dove vengono segnalati 40cm di neve fresca, che ricopre tutto con un soffice manto bianco. 10-20cm di neve sono caduti anche in Val Lastaro, sull’Altopiano dei Sette Comuni.