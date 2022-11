Nevica su Alpi e Appennino: scenari fiabeschi da Cervinia a Campo Imperatore, da Asiago a Livigno | FOTO

MeteoWeb

Nevica su Alpi e Appennino centro-settentrionale: il manto bianco ricopre i rilievi dai 1300-1500 metri di quota.

Scenari suggestivi oggi caratterizzano diverse località in Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto e Abruzzo: a corredo dell’articolo, nella gallery, le immagini da Cervinia, Livigno, Asiago e Campo Imperatore. A Cervinia (AO) sono caduti oltre 10 cm di neve fresca, un assaggio di quanto atteso nei prossimi giorni.

Neve anche sul Monte Terminillo: la perturbazione che sta attraversando l’Italia centrale ha portato i primi fiocchi sulla stazione sciistica della provincia di Rieti. Imbiancata la vetta, a quota 2.217 e lungo la cresta di Sassetelli, sia nel versante laziale che abruzzese.

