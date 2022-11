Nord Stream, Truss avrebbe scritto a Blinken “è fatta!” subito dopo l’esplosione: le accuse di Kim Dotcom

MeteoWeb

Nei giorni scorsi, la Russia ha accusato il Regno Unito di aver coordinato gli attacchi ai gasdotti Nord Stream. Dmitry Peskov, portavoce di Putin, ha affermato oggi che gli agenti dell’intelligence del Cremlino “hanno dati che indicano che specialisti militari britannici stavano dirigendo e coordinando l’attacco” che a settembre ha distrutto i due gasdotti che vanno dalla Russia alla Germania.

Questo accade dopo che Kim Dotcom, che gestiva il sito Megaupload prima di essere condannato per frode, ha iniziato a far circolare una teoria del complotto secondo cui Liz Truss aveva inviato un messaggio al Segretario di Stato americano Antony Blinken subito dopo l’attacco dicendo “è fatta”. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Kim ha affermato di aver appreso del messaggio dall’iCloud di Truss, dopo che è stato rivelato che la Russia ha violato il suo telefono mentre era Ministro degli Esteri. Né Kim né Peskov hanno rilasciato le prove che affermano di aver visto.

Tuttavia, l’accusa rappresenta una nuova linea di attacco dalla Russia agli Stati Uniti e al Regno Unito che hanno guidato il sostegno all’Ucraina nella resistenza all’invasione di Putin. I leader occidentali hanno smesso di incolpare pubblicamente la Russia per l’attacco – che ha aperto due buchi in ciascun gasdotto e potrebbe averli disabilitati in modo permanente – ma hanno informato privatamente sui loro sospetti che dietro ci fosse Putin.

L’affermazione di Kim sull’iPhone di Truss è stata ripresa e ripetuta anche da Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha chiesto risposte. “Francamente, non mi interessa chi ha ottenuto queste informazioni o come”, ha detto. “Sono interessata alla risposta di Londra alla seguente domanda: “il Primo Ministro britannico Liz Truss ha inviato un messaggio al Segretario di Stato americano Antony Blinken subito dopo l’attacco al gasdotto Nord Stream, dicendo “è fatta?“‘.

Le affermazioni della Russia sembrano incoerenti con quanto si sa sull’hacking del telefono di Truss. Secondo il Mail, l’hacking è stato scoperto “durante l’estate” mentre Truss era ancora Ministro degli Esteri e in corsa per sostituire Boris Johnson come Primo Ministro. L’esplosione del gasdotto si è verificata il 26 settembre, più di due settimane dopo la vittoria di Truss.

Sebbene il pubblico non sia venuto a conoscenza dell’hacking fino a poco tempo fa, il Mail riporta che il governo lo sapeva e ha deciso di tacere. Sembra quindi altamente improbabile, riporta ancora il giornale britannico, che a Truss sarebbe stato permesso di continuare a usare il telefono fino al momento dell’esplosione, soprattutto per inviare messaggi sensibili al massimo diplomatico americano.

L’attacco ai gasdotti Nord Stream

La Russia e il Presidente Putin hanno più volte negato di aver compiuto attacchi ai gasdotti Nord Stream. Nessuno è sicuro di come sia stato eseguito esattamente l’attacco, ma le teorie includono che la Russia potrebbe aver utilizzato uno dei suoi sottomarini di sabotaggio per realizzarlo.

Altri suggeriscono che un qualche tipo di esplosivo potrebbe essere stato sganciato dalla superficie forse giorni o settimane prima del tempo e poi fatto esplodere, o che avrebbe potuto farlo un drone controllato da una nave o un sottomarino vicini.