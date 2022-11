Ponte sullo Stretto, le Regioni Calabria e Sicilia al Ministero: “è la volta buona”

MeteoWeb

E’ iniziata questa mattina l’attesissima riunione tecnica e operativa sul Ponte sullo Stretto voluta dal Ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, con i Governatori di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani.

“Bisogna dare atto al Ministro Salvini di aver posto il Ponte sullo Stretto al centro dell’agenda politica del Governo. Oggi c’è un governo che vuole farlo, ci sono due presidenti di Regione che vogliono farlo, quindi credo che questa volta sia la volta buona“, ha detto Occhiuto parlando con i giornalisti prima di entrare nella riunione. “Io – ha aggiunto Occhiuto – presiedo il governo regionale di una Regione, la Calabria, che ha al suo interno il primo porto d’Italia, Gioia Tauro, quindi ho sotto gli occhi quanto importante stia diventando il Mediterraneo. Un’infrastruttura strategica nel Mediterraneo rappresenta un modo per rendere la Calabria, la Sicilia, il Mezzogiorno l’hub dell’Europa, appunto, nel Mediterraneo. Chiederò al Ministro Salvini però di aprire anche un tavolo con le Regioni interessate sul più generale problema della infrastrutturazione di queste Regioni. Noi abbiamo strade che meritano di essere finanziate, abbiamo necessità che ci sia l’alta velocità ferroviaria, e invece non c’è traccia di alcun intervento infrastrutturale strategico né nel Pnrr né nel bilancio dello Stato. Il Ponte non esclude le altre infrastrutture, quando si doveva fare l’autostrada del Sole molti dicevano che mancavano le altre strade, poi si fecero le altre strade proprio perché si era fatta l’autostrada”.