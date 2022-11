Ponte sullo Stretto, è ufficiale: Governo riattiva la Società Stretto di Messina SpA

MeteoWeb

Per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina è prevista la riattivazione della Società Stretto di Messina SpA attualmente in liquidazione. E’ quanto prevede la manovra approvata questa notte dal Consiglio dei ministri, secondo quanto comunica il Mef.

La Società Stretto di Messina SpA è la concessionaria dello Stato per la realizzazione della grande opera dello Stretto: negli anni ha studiato, progettato e approvato il progetto definitivo prima di essere posta in liquidazione dall’allora premier Mario Monti nel 2013, che pochi mesi prima aveva stoppato i lavori già iniziati a Cannitello (Villa San Giovanni). Senza quello scellerato provvedimento, oggi il Ponte sarebbe già in piedi.