Previsioni Meteo, il Sud Italia nel mirino della goccia fredda del weekend

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici hanno confermato la tendenza già delineata ieri rispetto alla goccia fredda proveniente dai Balcani nel weekend. La traiettoria della retrogressione Balcanica sarà più meridionale e coinvolgerà in pieno il Sud dell’Italia nella giornata di Sabato 12 Novembre, a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultimo momento (affatto da escludere vista la natura della configurazione).

Inizialmente sembrava che questa goccia fredda potesse attraversare l’Adriatico centrale e risalire sulla pianura Padana; in base agli ultimi aggiornamenti invece raggiungerà l’Italia non dall’Adriatico ma dallo Jonio, quindi molto più a Sud, colpendo in pieno la Calabria e la Basilicata insieme alla Puglia dove ci aspettiamo violenti temporali nel pomeriggio-sera di Sabato. Il maltempo dovrebbe interessare in modo particolarmente intenso anche la Sicilia orientale.

Restano molti dubbi sulla traiettoria di questa perturbazione: come tutte le retrogressioni da est, sono molto difficili da prevedere per i modelli meteorologici. Si tratta di eventi molto insoliti e rari: la goccia fredda si muoverà lungo il bordo meridionale di un poderoso anticiclone che determinerà un fine settimana dal sapore estivo su Germania, Danimarca, Polonia, Svezia, Lituania, Bielorussia e gran parte dell’Ucraina, mentre il Centro/Sud Italia sarà l’unica area dell’intera Europa ad avere temperature inferiori rispetto alle medie del periodo.

