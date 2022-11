Razzo cinese si frammenta, nube di detriti in orbita

La Cina ha lanciato il satellite di monitoraggio ambientale Yunhai 3 venerdì scorso, 11 novembre, per mezzo del razzo Long March 6A. Il vettore è decollato dal Taiyuan Satellite Launch Center nel Nord del Paese alle 23:52 ora italiana, poche ore prima che la Cina lanciasse il suo ultimo cargo verso la stazione spaziale Tiangong.

Il satellite è entrato nell’orbita prevista entro un’ora dal liftoff, secondo quanto ha annunciato la Shanghai Academy of Spaceflight (SAST), il produttore statale del vettore.

Poco si sa del satellite Yunhai 3. SAST e i media statali cinesi hanno affermato che è progettato per eseguire rilevazioni dell’ambiente atmosferico e marino, nell’ambiente spaziale, osservazioni di prevenzione e riduzione dei disastri ed esperimenti scientifici.

Yunhai 3 ora orbita a un’altitudine di circa 840 km sopra la Terra in un’orbita eliosincrona, il che significa che passa sopra i poli e punti particolari sulla Terra alla stessa ora ogni giorno.

Una parte della missione che non è andata secondo i piani, tuttavia, riguarda la sorte dello stadio superiore del razzo cinese, dopo il rilascio di Yunhai 3 in orbita. Lo stadio del razzo, esaurito, ha subito un evento di rottura, frammentandosi in oltre 50 pezzi a diverse altitudini, e peggiorando la minaccia generalizzata di detriti spaziali nell’orbita terrestre bassa.

La US Space Force ha annunciato su Twitter la frammentazione dello stadio superiore del Long March 6A domenica 13 novembre, precisando che stava monitorando più di 50 pezzi associati a un’altitudine stimata da 500 a 700 km.

Sono state fatte anche numerose osservazioni da terra, che dimostrano la rottura dello stadio del razzo. Pezzi distinti stanno vagando e ruotando rapidamente, creando pattern mentre catturano la luce del Sole.

This evening I observed 43(!!) pieces of debris of the CZ-6A rocket that broke up in space after being launched 2 days ago. All pieces were tumbling fast, giving very distinct flash patterns. @18thSDS will have a challenge tracking and determining orbits for all these. pic.twitter.com/HJCcwsyn1i

— Cees Bassa (@cgbassa) November 13, 2022